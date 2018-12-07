Пятница, 7 Декабря 2018 года
09:34:11 МСК

Активисты движения «желтые жилеты» подозреваются в кибератаках — СМИ

Общество

В период со 2 по 4 декабря были выявлены кибератаки на пяти сайтах госучреждений Франции

Париж, 7 декабря 2018, 08:22 — REGNUM  Активисты «желтых жилетов» подозреваются в кибератаках на сайты госучреждений Франции, сообщает Le Figaro.

Эксперт из американской компании FireEye cybersecurity заявил, что в период со 2 по 4 декабря были выявлены кибератаки на пяти сайтах госучреждений, таких как союз по социальному обеспечению и восстановлению семейных пособий (Urssaf), министерство юстиций и франко-американский фонд.

«Кибератаки сайтов были нацелены на отказ в обслуживании (DDoS-атака), что привело к закрытию веб-страницы из-за перегрузки трафика», — уточнил эксперт, добавив, что технический уровень этих атак был «средний».

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительная власть во Франции опасается еще «большего насилия» во время демонстраций «желтых жилетов» 8 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Движение «желтые жилеты»: власти Франции опасаются роста насилия 8 декабря

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить