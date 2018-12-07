Активисты движения «желтые жилеты» подозреваются в кибератаках — СМИ

Париж, , 08:22 — REGNUM Активисты «желтых жилетов» подозреваются в кибератаках на сайты госучреждений Франции, сообщает Le Figaro.

Эксперт из американской компании FireEye cybersecurity заявил, что в период со 2 по 4 декабря были выявлены кибератаки на пяти сайтах госучреждений, таких как союз по социальному обеспечению и восстановлению семейных пособий (Urssaf), министерство юстиций и франко-американский фонд.

«Кибератаки сайтов были нацелены на отказ в обслуживании (DDoS-атака), что привело к закрытию веб-страницы из-за перегрузки трафика», — уточнил эксперт, добавив, что технический уровень этих атак был «средний».

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительная власть во Франции опасается еще «большего насилия» во время демонстраций «желтых жилетов» 8 декабря.

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