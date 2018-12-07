В Пекине прошла встреча руководителей информагентсв Синьхуа и Аль-Джазира

Пекин, , 08:04 — REGNUM Президент китайского новостного агентства Синьхуа Цай Минчжао и исполняющий обязанности генерального директора катарского телеканала Аль-Джазира Мостефа Суаг обсудили в Пекине перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Синьхуа высоко ценит сотрудничество с Аль-Джазирой, в то время как обеим СМИ есть чему поучиться друг у друга, заявил Цай. По его словам, соглашение о стратегическом партнерстве между двумя сторонами, подписанное в 2016 году, представляет из себя базовые принципы двусторонних обменов в сфере производства новостей, текстовых, фотографических и видео материалов.

Он также выразил надежду, что стороны сумеют улучшить взаимодействие и сотрудничество друг с другом на базе принципов вышеуказанного соглашения и расширить сотрудничество путем создания интеллектуальных центров, новых СМИ и прочих сфер.

Суаг в свою очередь отметил, что Аль-Джазира стремится к наращиванию двусторонних обменов с Синьхуа и полностью поддерживает инициативы, изложенные Цаем по всем направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября китайское агентство Синьхуа подписало в Пекине соглашение об обменах и двустороннем сотрудничестве в информационной сфере с Лаосским новостным агентством.

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