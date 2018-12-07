Африка внесла вклад в рост случаев заболевания корью в мире

Додома, , 08:04 — REGNUM Несмотря на существование вакцины, корь все еще является причиной смерти детей в возрасте до 5 лет в развивающихся районах мира.

Эта болезнь, которая уже давно исчезла в развитых странах, начала снова появляться в Великобритании и других странах Европы. Болели непривитые люди.

По докладу ООН, рост заболеваемости корью составил 30% в тех развитых странах Европы, которые принимали беженцев из Африки. Более 41 000 человек были заражены корью за первое полугодие 2018 года. В 2017 году случаев было 23 927, а в 2016-м всего 5273. Статистика показывает стремительное увеличение количества заболеваний корью в Европе за короткий промежуток времени.

Наибольшее количество случаев заболевания корью в Европе — на Украине. Там находится более 23 000 заболевших. Страны, в которых заболевших больше 1000, — Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что обнаружение новых заболевших теперь касается всего мира в целом, хотя причины и различаются.

В Европе считают, что причиной проблемы стало распространение информации об опасности прививок, которые на самом деле абсолютно безопасны.

Глава по вопросам вакцинации в ВОЗ Мартин Фрид объясняет, что шумиха вокруг опасности прививок, вызванная теми, кто безосновательно называет себя специалистами по вакцинации, влияет на решение родителей.

Чтобы успешно бороться с корью, необходимо, чтобы 90% населения было привито.

В последние годы прививка была сделана 85% населения, такой уровень вызван Африкой, где в 2017 году лишь 70% были привиты.

В 2017 году было зафиксировано 190 000 случаев заболевания корью, 110 000 из них были с летальным исходом. Однако Организация здравоохранения ООН оценивает количество заболевших в 6,7 миллиона человек. Многие из погибших — дети, сообщает газета Mtanzania.