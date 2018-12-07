В выходные в Москву придут морозы до -11 градусов

Москва, , 07:57 — REGNUM После потепления и снегопада в выходные дни (8−9 декабря) в Москву придут морозы до — 11 градусов. Но уже сильных осадков в виде снега не ожидается, передают Метеоновости.

7 декабря, в столице еще может идти небольшой снег, но к выходным он прекратится. С сегодняшнего дня в столице начнет подмораживать от — 6 до — 11 градусов. Подует северо-западный ветер.

В субботу, 8 декабря, в Москве днем ожидается — 5, — 7 с прояснениями. Ночью подморозит до — 8, — 11 градусов. Может выпасть лёгкий снежок. Атмосферное давление в норме — 749−751 мл рт. ст.

В воскресенье, 9 декабря, в столице сохранится морозная погода до — 9, — 11 градусов. Но к вечеру облачность увеличится, Температура воздуха повысится до — 3, — 5 градусов и в столичном регионе снова начнется потепление.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 декабря Москвы из-за обильного снегопада высота снежного покрова достигла 13 сантиметров.

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