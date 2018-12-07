Жителям Якутии разъяснят последствия реформирования системы вывоза мусора

Якутск, , 07:54 — REGNUM Об особенностях перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами уведомят жителей Якутии. Такое решение было принято на заседании межведомственной ценовой комиссии, которое прошло в правительстве региона под руководством премьер-министра республики Владимира Солодова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе исполнительных органов власти Якутии.

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На заседании рассматривалась организация перехода на новую систему захоронения и утилизации мусора, который должен быть осуществлён в 2019 году. В мероприятии участвовали руководители профильных министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций и региональные операторы, выбранные для каждой из пяти зон, на которые поделена республика.

Владимир Солодов высказал мнение, что реформирование системы обращения с ТКО может быть безболезненным, если подготовить к нему население и проработать все технические вопросы до мелочей.

«Наша задача — вовремя проработать все организационные, правовые, финансовые и юридические вопросы и быть готовыми к внедрению новой системы с 1 января 2019 года», — подчеркнул председатель регионального правительства.

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Разъяснительная работа с жителями республики необходима в связи с тем, что введение новой коммунальной услуги повлечет изменение порядка расчета размера платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас тариф на вывоз мусора начисляется по квадратным метрам, а после реформирования будет начисляться по количеству проживающих людей.

«Сейчас за вывоз мусора отвечает управляющая компания, которая самостоятельно строит отношения с предприятиями по транспортировке твердых бытовых отходов, а с января 2019 года за вывоз мусора будет отвечать региональный оператор, который может работать с населением напрямую, в том числе с транспортировщиками, операторами полигонов, или же может сам содержать эти полигоны, — разъяснила председатель государственного комитета по ценовой политике республики Антонина Винокурова. — Если сейчас население платит за обустройство и содержание мусорных контейнерных площадок, контейнеры и сбор твердых бытовых отходов, транспортирование и захоронение, то с внедрением новой системы появятся и новые затраты: экологические сборы, инвестиционные программы, затраты на содержание регионального оператора, сбытовые расходы».

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Новый тариф сложится из всех этих затрат и будет утверждён для каждой из пяти зон, на которые поделена республика. По итогам совещания премьер Владимир Солодов отметил, что реформирование отрасли обращения с отходами, безусловно, коснется каждого жителя республики, поэтому именно сейчас необходимо усилить проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам реформирования отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, тарифы на вывоз твёрдых бытовых отходов в Якутии возрастут в среднем с 27 до 65 рублей в расчёте на одного жителя республики. По информации ЯСИА, новый размер платы за вывоз ТБО пока окончательно не утверждён, но Госкомцен республики не скрывает, что платежи за обращение с отходами в Якутии вырастут в среднем вдвое.