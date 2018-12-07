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Заболеваемость ОРВИ в ДНР ниже эпидпорога в 2,4 раза

Общество

На прошлой неделе было около 7,7 тыс. заболеваний

Донецк, 7 декабря 2018, 07:48 — REGNUM  Заболеваемость ОРВИ в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2,4 раза ниже эпидемиологического порога, заявили 6 декабря в министерстве здравоохранения республики, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, за прошедшую неделю в республике было зарегистрировано 7,697 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Общий показатель заболеваемости: 33,3% на 10 тыс. человек. Отмечается, что осложнения были у 256 человек, среди которых 194 ребенка. Летальных исходов нет.

Напомним, ранее в минздраве ДНР заявили, что ни одного случая заболевания гриппом в республике не установлено. Также нет причин и для закрытия школ на карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав ДНР: в республике никто не болеет гриппом

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Грипп, ОРЗ
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