Заболеваемость ОРВИ в ДНР ниже эпидпорога в 2,4 раза

Донецк, , 07:48 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2,4 раза ниже эпидемиологического порога, заявили 6 декабря в министерстве здравоохранения республики, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, за прошедшую неделю в республике было зарегистрировано 7,697 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Общий показатель заболеваемости: 33,3% на 10 тыс. человек. Отмечается, что осложнения были у 256 человек, среди которых 194 ребенка. Летальных исходов нет.

Напомним, ранее в минздраве ДНР заявили, что ни одного случая заболевания гриппом в республике не установлено. Также нет причин и для закрытия школ на карантин.

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