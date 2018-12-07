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Прокуратура США не будет обвинять пограничника, застрелившего подростка

Общество

Дело тянется с 2012 года

Вашингтон, 7 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  Представители федеральной прокуратуры США заявили, что не будут в третий раз рассматривать дело пограничника, уже дважды оправданного за убийство мексиканского подростка, сообщает 7 декабря Al Jazeera.

Инцидент произошел в октябре 2012 года, когда сотрудник пограничной службы на американо-мексиканской границе Лонни Шварц смертельно ранил 16-летнего подростка, пытавшегося проникнуть на территорию США.

Судебная инстанция дважды признавала Шварца невиновным в предумышленном убийстве, однако дважды мнения присяжных по данному поводу расходились. Федеральная прокуратура, таким образом, поставила точку в данном споре.

Напомним, в США существуют серьезные споры по поводу миграционного вопроса. Так сторонники Демократической партии поддерживают свободный въезд в страну людей из других государств.

Президент США Дональд Трамп, являющийся членом Республиканской партии, категорически против свободного въезда в страну мигрантов. Во время своей президентской кампании он объявил о том, что будет строить стену на границе с Мексикой.

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Культура и общество США
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