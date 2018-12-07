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Путин выступит на приёме в честь Дня Героев Отечества

Общество

В торжественном приёме примут участие около 250 военнослужащих

Москва, 7 декабря 2018, 07:35 — REGNUM  Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном торжественном приёме в честь Дня Героев Отечества. Приём состоится в Кремле, сообщается на официальном сайте.

В торжественном приёме примут участие около 250 военнослужащих разных родов войск — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия

Также на прём приглашены гражданские лица, проявившие особое мужество и героизм.

Справка ИА REGNUM.

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в стране ежегодно 9 декабря. Она установлена в феврале 2007 года

Данный праздник известен с XVIII века. Императрица Екатерина II в 1769 году учредила орден Святого Георгия Победоносца.

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