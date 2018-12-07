Более 58 тыс. нетрезвых водителей было выявлено за 20 дней в Китае

Пекин, , 07:22 — REGNUM Китайская полиция остановила более 13 тыс. пьяных и 58 тыс. выпивших за рулем водителей за 20 дней с 14 ноября по 3 декабря 2018 года, сообщили в министерстве общественной безопасности Китая, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

С момента начала мобилизационной кампании по борьбе с нетрезвым вождением в Китае, которая стартовала 14 ноября, полиция участила проверки на дорогах. Причиной тому стало учащение количества дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, сообщили в министерстве. Максимальное наказание за пьяную езду, согласно административному кодексу Поднебесной, предусматривается вплоть до краткосрочного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября текущего года за десять дней указанной кампании было выявлено 25 тыс. случаев нетрезвого вождения.

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