Китайские власти «надавали по рукам» нерадивым фармацевтическим компаниям

Пекин, , 07:16 — REGNUM Власти Китая выписали огромные штрафы трем внутренним производителям лекарственного сырья за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Штраф в размере 12,83 млн юаней ($1,87 млн) с конфискацией незаконной прибыли был выписан трем производителям ледяной уксусной кислоты — сырья, используемого для производства концентрированных жидкостей для гемодиализа, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования.

Мера наказания нерадивых производителей была избрана спустя месяцы расследований, проведенных администрацией, которые привели к выводу, что три компании нарушили антимонопольные правила страны.

Все три компании являются единственными производителями указанного сырья в стране, а их договоренность по ценовой политике привела к нарушению порядка на рынке, повышению цены на конечную продукцию и снижению показателей фармацевтических компаний, а самое главное — доставило серьезные неудобства пациентам, требующим гемодиализа. Теперь компании будут вынуждены установить справедливые цены на рынке и обеспечить бесперебойное поступление сырья на рынок.

Отметим, что власти Китая ведут целенаправленную политику, направленную на снижение стоимости лекарственных средств на рынке. Особенно это касается лекарств от рака.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая снижают цены на лекарственные препараты от рака