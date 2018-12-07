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Суд Руанды вынес окончательный приговор по делу Дианы и Аделины Рвигара

Общество

Суд Руанды принял решение освободить Диану Рвигара и ее мать Аделину Рвигара из-под стражи из-за отсутствия доказательств их вины

Кигали, 7 декабря 2018, 07:14 — REGNUM  Суд в городе Кигали, Руанда, объявил, что политик-оппозиционер Диана Рвигара и ее мать Аделина оправданы, так как обвинения против них необоснованны.

Суд отметил, что вынесение этого приговора было вызвано неспособностью стороны обвинения предоставить достаточное количество доказательств вины подозреваемых.

Женщин обвиняли в подстрекательстве мятежей, разжигании национальной розни, а также в подделке документов. Прокурор требовал приговорить женщин к 22 годам тюрьмы, сообщает BBC Swahili.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Руанды вынесет приговор Диане Рвигара и ее матери

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