Суд Руанды вынес окончательный приговор по делу Дианы и Аделины Рвигара

Кигали, , 07:14 — REGNUM Суд в городе Кигали, Руанда, объявил, что политик-оппозиционер Диана Рвигара и ее мать Аделина оправданы, так как обвинения против них необоснованны.

Суд отметил, что вынесение этого приговора было вызвано неспособностью стороны обвинения предоставить достаточное количество доказательств вины подозреваемых.

Женщин обвиняли в подстрекательстве мятежей, разжигании национальной розни, а также в подделке документов. Прокурор требовал приговорить женщин к 22 годам тюрьмы, сообщает BBC Swahili.

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