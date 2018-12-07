Камбоджа выдала Китаю 233 телефонных мошенника

Пекин, , 07:03 — REGNUM В общей сложности 233 телефонных мошенника были возвращены в провинцию Гуанчжоу на юге Китая из Камбоджи, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Подозреваемые стоят за более чем 2 тыс. эпизодов мошенничества в 20 провинциях Китая на общую сумму 63 млн юаней ($9,14 млн), сообщили в полиции. По информации полицейских, злоумышленники использовали поддельные телефонные номера и претворялись сотрудниками общественной безопасности, прокуратуры или судебных органов, выманивая у своих жертв деньги.

Член Госсовета КНР и министр общественной безопасности страны Чжао Кэчжи сообщил о том, что Китай запускает новую кампанию по борьбе с телефонными мошенниками, которая стартует в декабре 2018 года и продлится до конца 2019 года.

Напомним, что с января 2018 года в Китае было зафиксировано более 31 тыс. случаев телефонного и интернет-мошенничества по всей стране, что на 36,8% ниже, чем за тот же период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае раскрыт целый синдикат медицинских мошенников