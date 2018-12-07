После скандала с подарком пермским охотникам вручили путёвки в санаторий

Пермь, , 06:42 — REGNUM В Перми чиновники минсоцразвития Пермского края вручили двум охотникам, спасшим заблудившихся в лесу мальчиков, путёвки в санаторий «Ключи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом? спасателей наградили второй раз.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Во время чаепития договорились о дальнейшем взаимодействии. Как подчеркнули в министерстве, опыт и квалификация лишними не бывают.

Во время беседы с охотниками выяснилось, что один из спасателей нуждается в помощи. Чиновники обещали помочь с трудоустройством, с переобучением, с восстановлением и оформлением документов. В минсоцразвития заявили, что необходимая работа уже идет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября возле деревни Дикая Гарь пропали два мальчика. На поиски были подняты правоохранительные органы, МЧС, волонтёры. На помощь пришли и двое охотников из деревни Чуваки. По следам на снегу они нашли местонахождение ребят.

Впоследствии за помощь в спасении детей охотники получили подарочный набор, который оказался в центре скандала. Мужчинам наряду с матрёшками, рекламным диском об отдыхе, ручками и блокнотами подарили педикюрный набор. Один из охотников иронично заметил, что будут «подстригать зверям когти».

В минсоцразвития заявили, что не их ведомство готовило подарки. От их имени вручались лишь благодарственные письма, остальные подарки готовили организаторы и спонсоры круглого стола «Внимание! Пропал ребенок!». Между тем поисковики, которые организовывали мероприятие, также открестились от скандального подарка и заявили, что он готовился министерством.

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