Чума свиней не думает отступать: очередная вспышка зафиксирована в Китае

Пекин, , 05:19 — REGNUM Очередная вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в провинции Шаньси на севере Китая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

На одной из ферм уезда района Яоду города Линьфэнь 45 свиней оказались инфицированы этим опасным вирусом, а 35 — умерли, сообщили в министерстве. В провинцию немедленно была направленна специальная рабочая группа для дезинфекции и блокирования дальнейшего распространения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай чумы свиней в Китае в 2018 году был зафиксирован в провинции Ляонин летом, затем он распространился по 21 провинции. Недавно сразу три вспышки были зафиксированы на фермах провинций Сычуань, Шэньси и Пекина.

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