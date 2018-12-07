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Чума свиней не думает отступать: очередная вспышка зафиксирована в Китае

Общество

На одной из ферм уезда района Яоду города Линьфэнь 45 свиней оказались инфицированы этим опасным вирусом, а 35 – умерли

Чума свиней не думает отступать: очередная вспышка зафиксирована в Китае
Свиньи

Пекин, 7 декабря 2018, 05:19 — REGNUM  Очередная вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в провинции Шаньси на севере Китая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

На одной из ферм уезда района Яоду города Линьфэнь 45 свиней оказались инфицированы этим опасным вирусом, а 35 — умерли, сообщили в министерстве. В провинцию немедленно была направленна специальная рабочая группа для дезинфекции и блокирования дальнейшего распространения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай чумы свиней в Китае в 2018 году был зафиксирован в провинции Ляонин летом, затем он распространился по 21 провинции. Недавно сразу три вспышки были зафиксированы на фермах провинций Сычуань, Шэньси и Пекина.

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Чума свиней
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