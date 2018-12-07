В Техасе состоялись похороны Джорджа Буша – старшего

Хьюстон, США, , 05:22 — REGNUM Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, который скончался 30 ноября на 95-м году жизни, похоронили в Техасе, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что Буш — старший был похоронен на территории президентской библиотеки при Техасском сельскохозяйственном университете. Он похоронен рядом со своей покойной супругой Барбарой и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте.

Отмечается, что тело экс-президента было доставлено в Техас на специальном поезде. Ранее в США в здании Капитолия прошла церемония прощания с Джорджем Бушем — старшим. С российской стороны на церемонии присутствовал посол России в США Анатолий Антонов.

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