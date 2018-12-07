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Высший суд Китая ввел систему «одного окна» для решения коммерческих споров

Общество

Согласно постановлению суда, пять арбитражных комиссий и два посреднических центра в Пекине и Шанхае были назначены для предоставления комплексного обслуживания международных коммерческих структур

Пекин, 7 декабря 2018, 05:08 — REGNUM  Верховный народный суд Китая уполномочил семь китайских юридических организаций предоставлять услуги «одного окна» при разрешении международных споров, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Согласно постановлению суда, пять арбитражных комиссий и два посреднических центра в Пекине и Шанхае были назначены для предоставления комплексного обслуживания международных коммерческих структур.

Два международных коммерческих суда было созданы Верховным народным судом в Шэньсжэне провинции Гуандун и Сиане провинции Шэньси в конце июня 2018 года. Еще один судебный регулятор при Международной коммерческой экспертный комитет (ICEC) также попал в число посредников при решении коммерческих споров.

Напомним, что ICEC был учрежден Верховным народным судом Китая в конце августа 2018 года. В него вошли 32 китайских и иностранных эксперта в области разрешения коммерческих споров.

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