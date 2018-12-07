Популярный курорт Китая резко увеличит число международных рейсов в 2019 г

Санья, Китай, , 04:55 — REGNUM Прибрежный курортный город Санья островной провинции Хайнань на самом юге Китая планирует открыть еще 15 международных авиамаршрутов в 2019 году, сообщили в местном правительстве, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

Город уже давно стал популярным туристическим центром, где количество иностранных туристов перевалило за 646,3 тыс. человек за десять месяцев 2018 года, что на 14,75% выше, чем за тот же период предыдущего года. Город планирует, что в 2019 году количество иностранных гостей превысит 900 тыс. человек.

В настоящее время город связан 34 маршрутами с иностранными городами. Их количество планирует увеличить прежде всего за счет большего числа рейсов из России и Южное Кореи. Кроме того, планируется добавить новые рейсы из Германии, Франции, Нидерландов и Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток в ключевом аэропорту китайского Тибета перевалил в 2018 году за 4 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный аэропорт Тибета «переварил» в 2018 году рекордное число пассажиров