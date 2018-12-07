В Великобритании открыта вакансия фотографа – путешественника

Лондон, , 04:45 — REGNUM Британская семья разместила объявление о найме профессионального фотографа, в чьи обязанности входит сопровождение семьи в поездках по разным странам. Вакансия размещена на сайте Perfocal.

Согласно объявлению, семья ищет профессионального фотографа, способного ездить с ними по странам мира и фотографировать. В требованиях на «должность» указываются возможность отсутствовать более трех месяцев и наличие опыта работы фотографом не менее трех лет.

Отмечается, что семья собирается посетить страны Европы, Америки и Австралию. Заработная плата названа в размере семь тысяч евро в месяц.