Омбудсмен РФ рассказала о содержании в СИЗО украинских моряков

Москва, , 04:48 — REGNUM Двухчасовая беседа состоялась в СИЗО между российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и арестованными украинским моряками Василием Сорокой, Андреем Артеменко и Андреем Эйдером. Об этом сообщается в Instagram омбудсмена.

По словам Москальковой, арестованным украинцам оказывается необходимая медпомощь, у них есть все лекарства. Полученные ими травмы оцениваются как «ранения легкой степени тяжести».

«На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами», — написала Москалькова.

По словам российского омбудсмена, арестантам предоставляется усиленное питание, они могут пользоваться библиотекой и поддерживают переписку по интернету со своими близкими на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские моряки арестованы после участия в провокации в Керченском проливе 25 ноября. Они пытались незаконно пересечь границу с Россией.

По поводу нарушителей из Киева прозвучали бредовые фразы о том, что арестованные — это военнопленные. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Москве моряки должны до конца недели встретиться с украинскими консулами.

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