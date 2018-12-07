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«Чёрное небо» накрыло Красноярск

Общество

Красноярцы в соцсетях жалуются, что им нечем дышать

Красноярск, 7 декабря 2018, 03:16 — REGNUM  В Красноярске вновь объявлен режим «чёрного неба».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов (местн.) 6 декабря до 19 часов 7 декабря в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, НМУ жители Красноярска называют режимами «чёрного неба». В такие периоды над городом нависает густой смог, становится трудно дышать.

Вот и сейчас, обсуждая ситуацию в соцсетях, красноярцы сообщают, что, вообще-то, задыхаются уже три дня, а режим НМУ вводят только на сутки.

Напомним, в 2017 году Красноярск провёл под «чёрным небом» 43,5 дня.

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Экологические проблемы Красноярского края
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