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YouTube выпустил ролик с итогами 2018 года

Общество

Об популярных мемах и интересных темах

Вашингтон, 7 декабря 2018, 01:55 — REGNUM  Сервис YouTube выпустил видео «YouTube Rewind», подводящее итоги 2018 года. В ролике по традиции портала перечислены наиболее популярные мемы, люди и видеоролики в 2018 году.

Ролик уже набрал более восьми миллионов просмотров и около 400 лайков. Число дизлайков оказалось около 600 тысяч и превысило количество лайков, что в истории роликов серии «Rewind» отмечается впервые.

Отметим, что традиция создавать итоговые ролики за год зародилась на YouTube в 2010 году. С тех пор портал ежегодно выпускает ролики с подведением итогов года.

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