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Скончался режиссер – документалист Борис Сарахатунов

Общество

Причина смерти режиссера не сообщается

Скончался режиссер – документалист Борис Сарахатунов
Слева направо: директор РЦСДФ Виктор Шинкарецкий и режиссёр Борис Сарахатунов

Москва, 7 декабря 2018, 01:29 — REGNUM  Российский режиссер документальных фильмов Борис Сарахатунов скончался на 95-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов РФ.

Причина смерти режиссера не сообщается. Ассоциация документального кино Союза кинематографистов РФ высказала свои соболезнования родным и близким режиссера.

Борис Сарахатунов за годы своей деятельности принял участие в работе более чем над 500 документальными и научно-популярными фильмами. Работы режиссера были отмечены премиями кинофестивалей.

Напомним, Борис Сарахатунов был ветераном Великой Отечественной войны, воевал на Украинском фронте.

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