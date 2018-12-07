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«Яндекс.Музыка» составила рейтинг популярнейших песен 2018 года

Общество

И назвал Монеточку певицей года

Москва, 7 декабря 2018, 00:51 — REGNUM  Специалисты портала «Яндекс.Музыка» составили рейтинг самых популярных песен 2018 года среди российских пользователей сервиса.

В первую тройку лидеров вошли такие песни как «In My Mind» исполнителей Dynoro и Gigi D'Agostino, песня «Drunk Groove» в исполнении MARUV и «Медуза» за авторством Matrang.

Также в десятку популярнейших песен вошли песни таких исполнителей как Монеточка, LOBODA, Jah Khalib, David Guetta и Филипп Киркоров.

По данным экспертов, российские пользователи в 2018 году стали чаще слушать российских исполнителей. Также эксперты назвали Монеточку певицей года.

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