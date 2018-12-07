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Итальянский журналист – «рецидивист» на этот раз «похоронил» Годара

Общество

Ранее он распространял фейки о смерти папы римского Бенедикта XVI, Башара Асада и Светланы Алексиевич

Москва, 7 декабря 2018, 00:36 — REGNUM  Итальянский журналист Томмазо Дебенедетти признался в распространении недостоверных сведений о смерти французского режиссера Жана-Люка Годара.

Изначально сообщение о смерти Годара появилось на странице в Twitter, которая якобы принадлежала швейцарскому политику Карин Келлер-Суттер, недавно избранной в парламент Швейцарии. Однако позже у учетной записи сменилось имя и последняя запись аккаунта гласит, что этот аккаунт — поддельный и принадлежит итальянскому журналисту Томмазо Дебенедетти. Но до признания Дебенедетти о том, что новость о смерти режиссера — фейк, известие успело уже разойтись по СМИ.

Это не первый случай, когда Дебенедетти публикует фальшивые новости о смерти известных людей. Ранее он распространял фейки о смерти папы римского Бенедикта XVI, Башара Асада и писательницы Светланы Алексиевич.

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