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В Харьковской области на карантин закрылись почти полсотни школ

Общество

Карантин продлится до 12 декабря

Харьков, Украина, 6 декабря 2018, 23:55 — REGNUM  Из-за массового заболевания школьников ОРВИ в Харьковской области полностью закрылись 30 школ и 16 — частично, сообщил 6 декабря местный новостной портал «Город X».

На карантин закрылись также 6 детских садов.

По данным Харьковской областной администрации, больше всего заболевших зафиксировано в Великобурлукском, Волчанском, Двуречанском, Дергачевском, Золочевском, Кегичевском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Харьковском и Шевченковском и районах области, а также в городах Купянск, Первомайский и Чугуев.

В большинстве учреждений карантин продлится до 12 декабря.

Напомним, на Украине зафиксировали первый летальный случай риновирусной инфекции. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на Украине ниже эпидемического порога всего на 2%.

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Грипп, ОРЗ
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