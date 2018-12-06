«Чем мы вас обидели?» — наместник Почаевской лавры обратился к Порошенко

Тернополь, Украина, , 21:50 — REGNUM Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир обратился к президенту Украины Петру Порошенко, сообщил 6 декабря информационно-просветительский отдел УПЦ МП на официальном сайте церкви.

В открытом письме священнослужитель напомнил, что Порошенко не раз бывал в лавре и служил иподьяконом в УПЦ МП.

«А теперь мы удивляемся и спрашиваем: «Что случилось, господин президент, что Вы так изменили свое отношение к Украинской православной церкви, своим землякам — Вашим избирателям, и нашей Почаевской лавре? Чем обидела она вас, вашего отца или вашу семью?», — сказано в письме.

Митрополит Владимир также отметил, что Почаевская лавра переживает давление со стороны властных структур и попросил Порошенко помочь решить этот вопрос.

Напомним, в конце ноября министерство юстиции Украины лишило УПЦ МП права распоряжаться комплексом строений Почаевской лавры.

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Священнослужители прямо связывают преследования со стороны украинских властей с попытками создать на Украине объединённую раскольничью церковь под руководством Константинопольского патриархата.

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