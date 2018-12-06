Рэперами хотят «разбавить» телевизионные новогодние «огоньки»

Москва, , 20:31 — REGNUM Для обновления участников новогодних «Голубых огоньков» на телеканалах предложили позвать рэперов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Дегтярев (ЛДПР) сообщил о намерении написать письма генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву и другие крупные телеканалы «во всех… «огоньках» дать время талантливым рэп-исполнителям, показать стране ваше творчество».

В ходе заседания круглого стола Дегтярев обратил внимание на то, что в новогодних шоу на российских телеканалах участвуют одни и те же исполнители.

«Это страшно, полное разложение отечественной поп-культуры», — считает парламентарий.

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В Госдуме прошел круглый стол, где обсуждалась ситуация вокруг отмены концертов рэп-исполнителей в ряде регионов. В частности, Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». Рэперы пришли в Госдуму, чтобы понять, что делать. Им порекомендовали соблюдать закон.

Вместе с тем, по данным СМИ, рэперХаски, арестованный в Ростове-на-Дону, смог заработать на своем аресте около 6 млн рублей.

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