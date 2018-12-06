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В Пенсионном фонде Дагестана прошли обыски

Общество

Следственные мероприятия продолжались около получаса

Махачкала, 6 декабря 2018, 19:25 — REGNUM  В Пенсионном фонде Дагестана сегодня, 6 декабря, прошли следственные мероприятия. На кадрах видеороликов, распространённых в социальных сетях, видно, что здание было оцеплено силовиками в спецформе без опознавательных знаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В самом ведомстве рассказали, что обыски в здании продолжались около получаса. Однако о причинах следственных мероприятий, по словам пресс-секретаря, им пока ничего неизвестно.

«Это могла быть плановая проверка. Сегодня ими охвачены все структуры республики. Мы не исключаем, что Пенсионный фонд был в их числе», — говорит представитель пресс-службы.

Официальной информацией от правоохранительных органов республики ИА REGNUM пока не располагает.

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