В Пенсионном фонде Дагестана прошли обыски

Махачкала, , 19:25 — REGNUM В Пенсионном фонде Дагестана сегодня, 6 декабря, прошли следственные мероприятия. На кадрах видеороликов, распространённых в социальных сетях, видно, что здание было оцеплено силовиками в спецформе без опознавательных знаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В самом ведомстве рассказали, что обыски в здании продолжались около получаса. Однако о причинах следственных мероприятий, по словам пресс-секретаря, им пока ничего неизвестно.

«Это могла быть плановая проверка. Сегодня ими охвачены все структуры республики. Мы не исключаем, что Пенсионный фонд был в их числе», — говорит представитель пресс-службы.

Официальной информацией от правоохранительных органов республики ИА REGNUM пока не располагает.

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