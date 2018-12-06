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В ЦОДД рассказали, когда начнутся предновогодние пробки в Москве

Общество

Ситуация на столичных дорогах будет напряжённой во второй половине декабря, но к вечеру 30 декабря пробки пойдут на спад

Москва, 6 декабря 2018, 18:48 — REGNUM  Дорожно-транспортная ситуация в Москве станет особенно напряжённой в последние две недели декабря. Об этом сообщили 6 декабря в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

«Из-за подготовки к новогодним праздникам традиционно увеличится количество поездок, которые совершают жители столицы и соседних регионов по городу», — говорится в сообщении.

Ожидается, что количество автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам столицы, во второй половине декабря будет составлять более 3,7 млн машин в сутки, что на 3−5% превысит среднемесячные значения.

Кроме этого, на дорожной ситуации отразятся перекрытия движения в центре, связанные с обеспечением безопасности и перевозками детей, которые прибудут в Москву для участия в новогодних ёлках. Осложнять ситуацию также могут и погодные условия — снег и гололедица.

Согласно прогнозу, пик загруженности столичных дорог придётся на 24−28 декабря, а уже с вечера 30 декабря предновогодние пробки пойдут на спад.

«К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений», — отмечают в ЦОДД.

Водителям рекомендуется пользоваться городским общественным транспортом в последние две недели декабря, а поездки на личных автомобилях по возможности сдвигать на внепиковые часы.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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