«Зашкалили солемеры»: химики проверили, чем посыпают улицы Челябинска

Челябинск, , 18:25 — REGNUM На посыпаемых солью дорогах Челябинска найдено десять элементов таблицы Менделеева. Об этом в своём telegram-канале заявил депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

Смесь, которой посыпают улицы Челябинска, содержит опасные для здоровья вещества.

По его словам, снег с улиц города исследовали специалисты одной из лабораторий. И у них зашкалили солемеры. Приборы оказались не рассчитаны на те концентрации, которые были обнаружены на улицах столицы Южного Урала. Превышение от максимально возможной отметки оказалось в три раза.

«Слабенькие какие солемеры. Наша обувь и машины, значит, рассчитаны, а солемеры — нет», — иронизирует Владимир Бурматов.

По его словам, в челябинском снеге химики обнаружили десять элементов из таблицы Менделеева. В основном, с улицы Братьев Кашириных, Свердловского проспекта и улицы Кирова. Среди них натрий, алюминий, фосфор, калий, кальций, железо, кремний, хлор, магний и сера.

Также депутат добавил, что к ветеринарам вал обращений от владельцев животных. «Братья меньшие» получают химические ожоги лап, зализывают их и травятся.

Бурматов уверен: улицы Челябинска нужно очищать качественно механическим способом, а проблемные участки посыпать песком. Результаты исследования он доведёт до врио главы города Владимира Елистратова.