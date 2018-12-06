Порошенко будет присутствовать на раскольничьем соборе в Киеве

Киев, , 18:32 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко будет присутствовать на объединительном соборе украинских раскольничьих организаций, который состоится в Софии Киевской, сказано в приглашении, опубликованном представителем УПЦ МП Александром Драбинко 6 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

В тексте, подписанном Константинопольским патриархом Варфоломеем, сказано, что священнослужители, приглашённые на собор, имеют право взять с собой по одному священнику или мирянину. Гости также будут иметь возможность проголосовать за нового главу объединённой раскольничьей церкви.

Отметим, сам Драбинко является открытым сторонником идеи «единой украинской церкви», несмотря на то, что принадлежит к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, в раскольничьей организации «Киевский патриархат» заявили, о подготовке к объединительному собору, который пройдёт 13−15 декабря.

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Отметим, УПЦ МП, к которой принадлежит большинство православных верующих Украины, отказалась принимать участие в соборе. По этой причине становится понятным желание организаторов сделать собор более массовым, пригласив на него гостей.