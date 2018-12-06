Четверг, 6 Декабря 2018 года
19:16:48 МСК

Для подозреваемого украинского чиновника не нашли электронный браслет

Общество

Правоохранители продолжают искать

Киев, 6 декабря 2018, 18:34 — REGNUM  Для бывшего главы государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослава Продана не нашлось электронного браслета, заявил заместитель руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщило 6 декабря издание «Украинская правда».

В Киевской области не нашлось свободных браслетов, и правоохранители продолжают поиски для выполнения решения суда.

Напомним, антикоррупционные органы Украины заподозрили бывшего главу ГФС в коррупции, однако он не явился на допрос, поскольку находился за рубежом.

Читайте также: Экс-глава украинской налоговой вернётся в страну и пойдёт на допрос

Позже Мирослав Продан вернулся на Украину, где суд избрал ему меру пресечения — отдал на поруки нескольким депутатам Верховной рады Украины.

Читайте также: САП и НАБУ объявили подозрение беглому экс-главе украинской налоговой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить