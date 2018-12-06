Для подозреваемого украинского чиновника не нашли электронный браслет

Киев, , 18:34 — REGNUM Для бывшего главы государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослава Продана не нашлось электронного браслета, заявил заместитель руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщило 6 декабря издание «Украинская правда».

В Киевской области не нашлось свободных браслетов, и правоохранители продолжают поиски для выполнения решения суда.

Напомним, антикоррупционные органы Украины заподозрили бывшего главу ГФС в коррупции, однако он не явился на допрос, поскольку находился за рубежом.

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Позже Мирослав Продан вернулся на Украину, где суд избрал ему меру пресечения — отдал на поруки нескольким депутатам Верховной рады Украины.

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