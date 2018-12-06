Рома Жиган предостерег от посадок рэперов в «школы новых преступлений»

Москва, , 17:31 — REGNUM Рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) предостерег от «закрывания ртов» исполнителям музыки этого направления, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Закрытая нам рот, вы сделаете музыку культовой», — заявил он в ходе круглого стола в Госдуме.

Более того, продолжил исполнитель, по его мнению, в песнях Хаски нет ничего, за что можно сажать в тюрьму.

«Тюрьма — школа новых преступлений, человек в тюрьме учится тому, как обмануть закон так, чтоб его больше не посадили», — сказал Жиган.

В Госдуме проходит круглый стол «Свобода слова в рэпе», в котором принимают участие депутаты, представители общественности и правоохранительных органов, а также российские хип-хоп исполнители Бледный, Рома Жиган, Птаха. Инициаторами встречи выступили сами рэперы, так как хотят быть услышанными и получить «вразумительный ответ» на происходящее вокруг их коллег по сцене.

Вместе с тем в Госдуме настаивают на том, чтобы исполнители соблюдали действующее законодательство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме хотят, чтобы рэперы соблюдали закон