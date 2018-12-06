Социологи выяснили, в каких странах Восточной Европы хотят усиления России

Рим, , 17:27 — REGNUM 83% граждан Армении, 80% граждан Сербии и 76% граждан Белоруссии согласны с утверждением, что «усиление России для противодействия Западу» «было бы полезным», сообщает в четверг, 6 декабря, Il Sole 24 Ore со ссылкой на социологическое исследование Pew Research.

Больше всего граждан, согласных с упомянутым утверждением, живут в самой России (85%). В списке других стран Восточной Европы, где доля согласных с этим утверждением граждан высока — Греция (70%), Молдавия (61%), Болгария (56%), Босния (55%), Грузия, Румыния (по 52%), Хорватия (50%).

По данным социологов, наименьшее число граждан, согласных с упомянутым утверждением — на Украине (22%), а также в Эстонии, Литве и Польше (по 34%).

Разделив страны Восточной Европы на «православные» и все остальные, социологи подсчитали, что в странах первой группы (православных) усиление России поддерживают 66% граждан, в странах второй группы — 42%.