Четверг, 6 Декабря 2018 года
17:50:10 МСК

На страже порядка: в Керчи создают народную дружину

Общество

Город нуждается в дополнительной охране, считают власти

Симферополь, 6 декабря 2018, 17:24 — REGNUM  Власти Керчи инициировали создание народной дружины для помощи в охране общественного порядка. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

«На территории муниципального образования создаётся народная дружина «Керченская», все желающие приглашаются для вступления в ряды народной дружины. С вопросами о порядке вступления в дружину можно обращаться в управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж погибло 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков людей были ранены.

Читайте об этом: Студент Керченского политеха: стреляли и в здании, и на улице

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить