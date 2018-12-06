На страже порядка: в Керчи создают народную дружину

Симферополь, , 17:24 — REGNUM Власти Керчи инициировали создание народной дружины для помощи в охране общественного порядка. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

«На территории муниципального образования создаётся народная дружина «Керченская», все желающие приглашаются для вступления в ряды народной дружины. С вопросами о порядке вступления в дружину можно обращаться в управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж погибло 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков людей были ранены.

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