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Раскольники не будут настаивать на создании патриархата на Украине

Общество

Регалии Филарета останутся «для внутреннего пользования»

Киев, 6 декабря 2018, 17:28 — REGNUM  Раскольничья организация «Киевский патриархат» готова отложить вопрос о признании объединённой раскольничьей церкви патриархатом, сказано в решении синода организации, который прошёл в Киеве, сообщило 6 декабря издание Лига.нет.

Раскольники считают себя вправе претендовать на статус патриархии:

«Однако, учитывая все обстоятельства, наша церковь готова, если это потребуется, на время отложить просьбу о признании своего достоинства патриархата, сохраняя это наименование в собственных пределах и для внутреннего пользования», — сказано в сообщении.

Напомним, в декабре в Киеве состоится собор, на котором будет создана украинская церковь, объединяющая крупнейшие раскольничьи организации страны. Вопреки желанию самих раскольников, церковь будет подчиняться Константинопольскому патриархату, а возглавлять её будет не патриарх, а митрополит.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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