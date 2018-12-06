Во Владимире – еще одно дело о смерти пациента от врачебной ошибки

Ковров, Владимирская область, , 17:14 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о смерти 61-летнего мужчины от пневмонии. Как сообщили 6 декабря в пресс-службе регионального СУ СК РФ, дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Трагедия произошла в марте 2018 года в городе Коврове. 2 марта мужчине стало плохо, из-за чего его жена вызвала скорую помощь. Врачи поставили диагноз «внебольничная пневмония» и госпитализировали больного в центральную городскую больницу. Однако врач пульмонологического отделения решил, что стационарное лечение мужчине не нужно, и отправил его лечиться амбулаторно. В течение нескольких дней мужчина ходил по врачам. Сначала к невропатологу, где получил направление на физиолечение, потом к терапевту, потом к урологу, который выписал направление на анализы. 7 марта больному стало хуже — он уже не смог встать с постели. Скорая, которая приехала на вызов, вновь доставила его в больницу, но уже в реанимацию, где на следующий день он умер.

«Эксперты назвали причину смерти пенсионера — двухсторонняя пневмония с интоксикацией организма. Следователь СК России детально оценивает действия (бездействие) медицинских сотрудников на всех этапах оказания помощи пациенту», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре во Владимирской области был вынесен приговор по делу 58-летнего анестезиолога-реаниматолога из Собинки, который забыл на операцию очки и из-за этого допустил ошибку, которая стоила 45-летней женщине жизни. Кроме того, ранее в регионе расследовалось уголовное дело в отношении врача-акушера, из-за ошибки которой у двух женщин умерли новорожденные дети.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области слабовидящий врач осужден за смерть пациентки