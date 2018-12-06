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Бельгия будет сотрудничать с Италией в упорядочении миграции

Общество

Правительство намерено бороться с теми «беженцами», которые ездят к себе на родину на каникулы

Рим, 6 декабря 2018, 16:56 — REGNUM  Правительство Бельгии намерено подписать с Италией соглашение о совместных действиях в отношении мигрантов, которые злоупотребляют своим статусом беженцев, сообщает информагентство Ansa в четверг, 6 декабря.

Представители бельгийского правительства сообщили, что намерены бороться с теми «беженцами», которые ездят к себе на родину на каникулы, как это уже делают в Италии.

Бельгийские власти намерены продолжать оказывать поддержку тем, кому она необходима, но не тем гражданам, которые вовсе не являются беженцами и пытаются злоупотреблять системой, заявил заместитель министра по вопросам предоставления убежища Тео Франкен.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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