Бельгия будет сотрудничать с Италией в упорядочении миграции

Рим, , 16:56 — REGNUM Правительство Бельгии намерено подписать с Италией соглашение о совместных действиях в отношении мигрантов, которые злоупотребляют своим статусом беженцев, сообщает информагентство Ansa в четверг, 6 декабря.

Представители бельгийского правительства сообщили, что намерены бороться с теми «беженцами», которые ездят к себе на родину на каникулы, как это уже делают в Италии.

Бельгийские власти намерены продолжать оказывать поддержку тем, кому она необходима, но не тем гражданам, которые вовсе не являются беженцами и пытаются злоупотреблять системой, заявил заместитель министра по вопросам предоставления убежища Тео Франкен.