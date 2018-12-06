Посольство США предупредило Украину о терактах во время праздников

Киев, , 17:22 — REGNUM США призвали Украину усилить меры безопасности во время новогодних праздников, сказано 3 декабря на официальном сайте посольства США на Украине.

По мнению американских чиновников, гражданам США, а также жителям Украины угрожают экстремисты и члены международных террористических организаций.

Под угрозой туристические места, торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны и другие места массового скопления людей.

В посольстве порекомендовали не терять бдительность во время массовых праздничных мероприятий, а также быть осторожными и следить за новостями.

Напомним, 26 ноября в десяти областях Украины было введено военное положение. В стране усилены меры безопасности, началась мобилизация резервистов и переброска войск. Однако в США уверены, что украинское военное положение никак не повлияет на уровень террористической угрозы в стране.

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