Общежитие в Липецке отремонтируют по поручению врио главы региона

Липецк, , 16:36 — REGNUM В Липецке жители дома №15 на улице Астраханской в поселке Силикатного завода обратились к врио главы администрации Липецкой области Игорю Артамонову с просьбой помочь привести общежитие в надлежащий вид. Как сообщила пресс-служба областной администрации, жильцы оставили обращение на сайте руководителя региона, и уже через несколько дней получили ответ.

Игорь Артамонов лично встретился с жильцами. На встречу также пришли первый заместитель руководителя области Юрий Божко и глава города Липецка Сергей Иванов. Все они вместе осмотрели дом. Здание было возведено в 1985 году, сейчас в нём живут 286 человек. С 2015 года жильцы несколько раз обращались в различные инстанции с просьбой признать дом аварийным, однако им отказывали.

В доме практически отсутствует гидроизоляция. Фасад здания выглядит прилично, но в квартирах жильцов — плесень. В течение двух последних лет от жители жаловались на ненадлежащее содержания общедомового инженерного оборудования, неудовлетворительной услуги по отопление и неудовлетворительное состояние мягкой кровли. В подвале дома течёт трубопровод канализации, инженерное оборудование системы электроснабжения местами повреждено.

Было принято решение сделать в общежитии капитальный ремонт. Учитывая, что замена гидроизоляции в перечень работ по капремонту не входит, Игорь Артамонов предложил вынести этот вопрос на обсуждение на ближайшей сессии горсовета. Сергей Иванов взял на себя обязательство весной 2019 года начать работы в доме и привести здание в надлежащее состояние. Общежитие отдадут новой управляющей компании. Такой вариант устроил жителей проблемного дома.