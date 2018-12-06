Жительница Волгоградской области проведет 8 лет в колонии за убийство сына

Фролово, Волгоградская область, , 16:40 — REGNUM В Волгоградской области суд вынес решение по делу о непреднамеренном убийстве трехлетнего сына матерью. Как сообщили 6 декабря в пресс-службе регионального СУ СК РФ, женщина несколько раз ударила мальчика, после чего он умер. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

33-летняя жительница города Фролово признана виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого время здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». В суде было доказано, что в мае 2018 года она «сорвалась» на своего трехлетнего сына и несколько раз ударила его ладонью по голове и животу. Через три дня мальчик умер. Причина смерти — травма повлекла разрыв внутренних органов.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в региональном управлении СКР, семья была внесена в реестр семей, находящихся в социально опасном положении. В 2009 году осужденную уже лишили родительских прав на троих детей, один из которых был новорожденным. Органы опеки следили за женщиной и ее трехлетним сыном.

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