Экспресс до Борисполя колесил по Украине более 10 лет — расследование

Киев, , 16:32 — REGNUM Рельсовые автобусы Pesa, соединившие Киев с аэропортом «Борисполь», эксплуатировались «Укрзализныцей» с 2005—2008 года, заявил популярный украинский видеоблогер Анатолий Шарий в своём видео, опубликованном на сервисе YouTube.

Шарий выяснил, что транспорт для «экспресса» собрали с областей Украины, где он эксплуатировался более десяти лет. Поезда покрасили, отреставрировали салон и пустили на маршрут, однако из-за того, что двигатели долгое время не ремонтировались, поезда начали выходить из строя буквально на следующий день после открытия линии.

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Блогер отметил, что на маршрутах, где ранее работали поезда Pesa, сейчас используются старые советские вагоны, которые возят локомотивы, произведённые ещё в Чехословакии.

Напомним, 30 ноября президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман торжественно открыли железнодорожный маршрут, соединяющий Киев и аэропорт «Борисполь». На следующий день «экспресс» сломался, затем он сломался ещё раз, а потом «Укрзализныця» существенно уменьшила число рейсов.

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