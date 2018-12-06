Медведев сделал вывод из истории с «макарошками»

Москва, , 16:24 — REGNUM Государственные служащие должны думать перед тем, как что-то изрекать, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Таким образом он ответил на вопрос про скандал о «министерской диете» в 3,5 тысячи рублей и «макарошках». Напомним, неосторожное высказывание министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой послужило причиной её отставки.

«Ответственность есть всегда. Ещё бы несколько лет назад этого бы не заметили. Просто потому, что не было таких средств коммуникаций — интернета, других возможностей. А сейчас всё становится достоянием гласности моментально, попадает в сеть. Поэтому любой государственный служащий, начиная от тех, которые работают в посёлке, и заканчивая высшими должностными лицами, в этом смысле должен думать, прежде чем что-то изрекать», — сказал Медведев.

Он добавил, что корректность в подобных ситуациях, как в Саратове — «элемент общей человеческой культуры».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) поспорил с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, утверждавшей, что на 3,5 тыс. рублей в месяц можно нормально питаться. Аргументация министра вызвала широкий общественный резонанс, чиновницу быстро уволили. А депутат в течение месяца проводил эксперимент, пытаясь прожить на эту сумму. В конце ноября он закончил опыт, объявив, что похудел на несколько килограммов.

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