Молодым отцам в Италии предоставят дополнительный день отдыха

Рим, , 16:16 — REGNUM С 2019 года молодым отцам — гражданам Италии будет гарантирован 5-дневный обязательный отпуск при рождении ребенка, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 6 декабря.

В последние годы молодым отцам предоставлялось 4 дня обязательного отпуска. Нынешнее решение — «маленький шаг, но в правильном направлении», заявила инициатор поправки экс-министр по связям с парламентом Мария Елена Боски.

Как сообщалось ранее, правительство Италии также повысило с 1000 до 1500 евро субсидии на оплату детских садов. Кроме того, молодые матери смогут иначе использовать предоставляемый им 5-месячный оплачиваемый отпуск: по нынешним правилам они должны покидать работу за 1−2 месяца до родов, с 2019 года при одобрении со стороны врачей они смогут работать до конца беременности, а все 5 месяцев использовать после родов.