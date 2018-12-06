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Прокуратура требует обеспечить оборудованием ФАПы Курской области

Общество

Помещения находятся в плачевном состоянии, температура в них не превышает +15 градусов

Курчатов, Курская область, 6 декабря 2018, 16:07 — REGNUM  В Курской области Курчатовская межрайонная прокуратура в судебном порядке добивается оснащения фельдшерско-акушерских пунктов медицинским оборудованием. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ОБУЗ «Курчатовская центральная районная больница» при организации первичной медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах были обнаружены нарушения.

Десять ФАПов не оснащены в полном объеме медицинским оборудованием. Также лекарственные средства не поступают к ним своевременно, так как этот процесс не налажен. Во всех пунктах температурный режим составляет от 0 до +15 градусов. Требуется замена входных дверей, оконных рам, светильников. Помещения большинства ФАПов требуют ремонта.

Курчатовский межрайонный прокурор внес главврачу курчатовской ЦРБ представление, в котором потребовал устранить нарушения. Также прокурор направил в суд заявление с требованием к руководству ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» доукомплектовать ФАПы медицинским оборудованием.

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