Видео: блогер Сыендук выпустил сатирическое видео о запрете концертов

Москва, , 16:02 — REGNUM Популярный видеоблогер Сыендук выложил в сеть видео, в котором он высмеял позицию властей, касающуюся запретов в городах России концертов известных групп и исполнителей. Ролик был опубликован 5 декабря на его YouTube-канале.

В анимационном видео в сатирическом ключе показано мнение мультперсонажа, представляющегося как «омбудсмен по внутренним делам буковок в текстах Урузнец Лабыев». По мнению Лабыева власти на самом деле борются совсем не с тем, с чем надо бороться.

А бороться, как считает выдуманный чиновник, нужно с песнями из детских мультфильмов, поскольку выросшие «дети» сегодня слушают то, чего они «не наслушались ещё в детстве». В этих песнях Лабыев сходу нашел множество нарушений действующего законодательства. На момент написания этой заметки ролик набрал уже более 1 млн просмотров.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что 6 декабря 2018 года в Петрозаводске был отменен концерт рэпера Gone.Fludd после того, как один из местных жителей обратился в прокуратуру. Причиной отмены стало то, что мероприятию был выставлен неправильный возрастной ценз (16+), поскольку в песнях исполнителя есть вредное для детей содержание и ненормативная лексика.

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