Археологические экспедиции сдали 14 тыс. находок в музейные фонды Крыма

Симферополь, , 15:59 — REGNUM Фонды музеев-заповедников Крыма за прошедший год пополнились 14 тыс. единиц хранения, заявил заместитель председателя госкомитета по охране культурного наследия республики Вячеслав Зарубин на конференции по итогам полевого археологического сезона 2018 года. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

«За прошедший год в фонды музеев-заповедников республики Крым археологическими экспедициями сдано 14 026 единиц хранения. Это несомненный рекорд — в предыдущий год было в два раза меньше», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время в Крыму продолжают работу специалисты Института археологии РАН, МГУ, Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, Крымского федерального университета, музеи-заповедники.

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В свою очередь, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко отметил, что «объем раскопок был колоссальный». Археологические работы проводились на главных строящихся объектах полуострова, по трассе Таврида, на севастопольском участке.

«Были открыты и уникальные погребальные памятники, и поселенческие структуры. Следующие по значимости — работы на железнодорожных подходах к Керченскому мосту. Именно там велись наиболее масштабные по площади раскопки, были открыты уникальные памятники разных археологических эпох: например, знаменитое поселение Биели, о котором, я думаю, еще много будут говорить, и, конечно же, античное поселение Манитра», — сказал учёный.

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Всего к участию в конференции заявлено более 70 докладов об исследованиях на античном городище Китей, в Аджиэльской балке, в Крымском Приазовье, в междуречье р. Зуя и р. Бурульча, в Генуэзской крепости Чембало, о подводных археологических исследованиях у берегов Крыма.