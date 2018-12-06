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Скандал в Прикамье: объект культурного наследия продали незаконно?

Общество

Прокуратура требует признать сделку ничтожной

Очёр, Пермский край, 6 декабря 2018, 16:38 — REGNUM  В Очерском районе Пермского края продано муниципальное имущество, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Отчуждённым оказалось здание детского сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В этом доме в 1882—1898 годах жили учёные — братья Вологдины. Здание внесено в реестр объектов культурного наследия регионального уровня по распоряжению губернатора в 2000 году.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать сделку по продаже памятника истории ничтожной. По данным прокуратуры, приватизация объекта культурного наследия совершена без проведения обязательных конкурсных процедур, договор купли-продажи муниципального имущества не содержит указание на обязанность нового собственника по выполнению требований охранного обязательства.

Под пристальное внимание ведомства попал также прогнозный план приватизации муниципального имущества. В него вошли и объекты культурного наследия. Однако сведений о том, что дома являются памятниками истории в документе нет, также как и не прописаны охранные обязательства покупателей. В результате на решение Земского собрания Очерского муниципального района Пермского края внесен протест.

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Судьба архитектурного наследия
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