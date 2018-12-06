Жители ряда территорий получат бесплатное спутниковое телевидение

Москва, , 15:51 — REGNUM Законопроект о бесплатном спутниковом телевидении для проживающих на территориях, не охваченных цифровым вещанием, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Поправками в закон «О связи» устанавливается запрет на взимание платы за право просмотра или прослушивания таких каналов, а также на взимание иных платежей, кроме платы за предоставление доступа к сети связи.

При этом прописывается, что «взимание платы за предоставление доступа к сети связи осуществляется однократно при заключении договора».

Перечень населенных пунктов, где будет действовать такая система утвердит Минцифры и будет опубликован на официальном сайте министерства.

Однако операторы связи вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и прекратить доступ к своей сети в случае несоблюдения условий доступа.