Четверг, 6 Декабря 2018 года
16:22:13 МСК

Жители ряда территорий получат бесплатное спутниковое телевидение

Общество

Но платить придется один раз

Москва, 6 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  Законопроект о бесплатном спутниковом телевидении для проживающих на территориях, не охваченных цифровым вещанием, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Поправками в закон «О связи» устанавливается запрет на взимание платы за право просмотра или прослушивания таких каналов, а также на взимание иных платежей, кроме платы за предоставление доступа к сети связи.

При этом прописывается, что «взимание платы за предоставление доступа к сети связи осуществляется однократно при заключении договора».

Перечень населенных пунктов, где будет действовать такая система утвердит Минцифры и будет опубликован на официальном сайте министерства.

Однако операторы связи вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и прекратить доступ к своей сети в случае несоблюдения условий доступа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телевидение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить