Интерес детей к образованию будут развивать во всех детсадах РФ

Москва, , 15:49 — REGNUM Сейчас в 20 регионах России внедрена целевая модель развития современных систем дополнительного образования. На её реализацию выделено 360,9 млн рублей. К 2022 году такая модель будет внедрена в детсадах во всех субъектах РФ, заявил директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Игорь Михеев, сообщили в министерстве.

По его словам, в настоящее время охвачены программами дополнительного образования 71% детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

При этом именно в дополнительном образовании заложены эффективные инструменты всестороннего развития детей.

«Ребенок теряет интерес к учебе с 5 по 9 класс. Как этот интерес удержать? Выяснилось, что на все эти вызовы гораздо ярче и эффективнее отвечает дополнительное образование, — отметил Михеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, с целью ликвидации очередей в ясли в Министерстве труда и социальной защиты России предложили создать к концу 2024 года порядка девяти тысяч домашних дошкольных групп, для чего предполагается обучить около 150 тыс. нянь.

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